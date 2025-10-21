В Польше заявили, что не смогут гарантировать безопасный пролет Путина в Будапешт

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что страна не может гарантировать безопасный пролет лидера РФ Владимир Путина на возможную встречу с главой Штатов Дональдом Трампом в Будапешт. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, независимый суд может потребовать задержать самолет, чтобы передать российского президента Гаагу. Международный уголовный суд ранее выдал ордер на арест Путина, обвинив его в депортации детей из зоны военных действий.

Москва считает решения данного суда юридически недействительными.

Ранее, на прошлой неделе, Путин и Трамп провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Украине. По итогам встречи Трамп выразил намерение провести личную встречу, а премьер-министр Венгрии Орбан начал подготовку к саммиту, надеясь на прогресс в мирном урегулировании.

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