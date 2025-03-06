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Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для РФ

06 марта 2025 09:54
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, это угроза в адрес России», – заявил Лавров.

Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для РФ-1

Фото: kremlin.ru

По его мнению, встречи европейских военных руководителей и разговоры о возможности применения ядерного оружия против российской стороны подтверждают эту угрозу.

# Международная политика # Сергей Лавров

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