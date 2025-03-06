Лавров заявил, что Москва считает ядерную риторику Макрона угрозой для РФ

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, это угроза в адрес России», – заявил Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров считает ядерную риторику президента Франции Эммануэля Макрона угрозой для Российской Федерации. Об этом сообщает РИА Новости.
«Конечно, это угроза в адрес России», – заявил Лавров.
Фото: kremlin.ru
По его мнению, встречи европейских военных руководителей и разговоры о возможности применения ядерного оружия против российской стороны подтверждают эту угрозу.