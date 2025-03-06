«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп требует от ХАМАС незамедлительно отпустить всех заложников и вернуть тела убитых, угрожая серьезными последствиями. Об этом пишет РИА Новости.
«Немедленно верните все тела убитых вами людей – или для вас все кончено», – говорится в публикации.
Он обратился также к населению Газы, призывая их освободить заложников, иначе это приведет к серьезным последствиям.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 24 из 59 оставшихся заложников могут быть в секторе Газа.
С 19 января вступило в силу перемирие, согласно которому израильские заложники освобождаются в обмен на палестинских заключенных.
За 15 месяцев конфликта погибли 46 000 палестинцев и около 1 500 израильтян. Конфликт затронул Ливан, Йемен и привел к ракетным ударам между Израилем и Ираном.