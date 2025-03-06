«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

Американский лидер Дональд Трамп требует от ХАМАС незамедлительно отпустить всех заложников и вернуть тела убитых, угрожая серьезными последствиями. Об этом пишет РИА Новости.

«Немедленно верните все тела убитых вами людей – или для вас все кончено», – говорится в публикации.

Он обратился также к населению Газы, призывая их освободить заложников, иначе это приведет к серьезным последствиям.