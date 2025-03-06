Прямой эфир

«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС

06 марта 2025 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский лидер Дональд Трамп требует от ХАМАС незамедлительно отпустить всех заложников и вернуть тела убитых, угрожая серьезными последствиями. Об этом пишет РИА Новости. 

«Немедленно верните все тела убитых вами людей – или для вас все кончено», – говорится в публикации.

Он обратился также к населению Газы, призывая их освободить заложников, иначе это приведет к серьезным последствиям. 

«Или для вас все кончено». Трамп выдвинул ультиматум ХАМАС-1

Фото: pinterest

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что 24 из 59 оставшихся заложников могут быть в секторе Газа. 

С 19 января вступило в силу перемирие, согласно которому израильские заложники освобождаются в обмен на палестинских заключенных. 

За 15 месяцев конфликта погибли 46 000 палестинцев и около 1 500 израильтян. Конфликт затронул Ливан, Йемен и привел к ракетным ударам между Израилем и Ираном.

# Международная политика # Дональд Трамп # Беньямин Нетаньяху

Другие новости рубрики

Все новости
Mundo: отключение Starlink в Украине может привести к конфликту США и Польши
06 марта 2025 09:31

Mundo: отключение Starlink в Украине может привести к конфликту США и Польши

Более половины подразделений ВСУ останутся без связи при отключении Starlink
06 марта 2025 09:16

Более половины подразделений ВСУ останутся без связи при отключении Starlink

Sky News: США полностью прекратили обмен разведданными с Киевом
06 марта 2025 09:03

Sky News: США полностью прекратили обмен разведданными с Киевом