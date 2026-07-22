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Лавров встретится с Рубио 23 июля

22 июля 2026 13:21
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Лавров встретится с Рубио 23 июля-0

Глава МИД России Сергей Лавров 23 июля проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии на Филиппинах, пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства сообщил, что в ходе встречи с Рубио затронет тему заявлений главы Белого дома США Дональда Трампа о перспективах скорого урегулирования конфликта в Украине.

По словам Рубио, в ходе встречи с Лавровым он планирует обсудит перспективы урегулирования украинского конфликта, а также возможность Вашингтона «сыграть какую-либо конструктивную роль» в решении данного вопроса.

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Фото: pixabay

# Международная политика # Сергей Лавров

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