Предполагаемый сообщник Эпштейна обнаружен мертвым во Франции

Во Франции обнаружено тело возможного сообщника скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна 69-летнего Даниэля Сиада, пишет РИА Новости. Сиад – бывший модельный агента и модный фотограф.

Французский телеканал BFMTV информировал, что «вербовщика моделей» Сиада нашли в его доме.

В материале издания Parisien говорится, что Сиад скончался от остановки сердца. При этом соседка мужчины отмечала, что Сиад рассказывал ей о поддержании им здорового образа жизни. Еще двое общавшихся с Саидом человека сообщили газете об отсутствии работы и денежных трудностях у мужчины.

Сиад подозревается в осуществлении подбора девушек для Эпштейна. Минимум 5 женщин подали на него жалобы, они обвиняют его среди прочего в изнасилованиях и торговле людьми. Сиадом указанные обвинения отрицались.

Полиция ведет расследование.