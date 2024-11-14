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Лавров: санкции вызвали проблемы при заправке самолёта отряда «Россия»

14 ноября 2024 08:36
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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, из-за санкций Запада заправка самолета специального летного отряда «Россия» сопровождалась несколько раз проблемами, пишет РИА Новости.

Так, трудности с пополнением топлива для самолета возникли у Лаврова после саммита в Йоханнесбурге. Дело в том, что большинство компаний, занимающихся заправкой авиационным топливом, не находились во владении страны, объяснил глава МИД РФ.

С подобным случаем российский дипломат столкнулся и в Бразилии.

Как отметил Лавров, ряд стран, находясь в позиции страха перед санкциями, продолжат принимать меры для избежания вторичных наказаний, однако «обида за свой суверенитет» будет крепнуть.

# Международная политика # Сергей Лавров

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