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Дефицит бюджета США вырос на 287 %

14 ноября 2024 08:23
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Победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу теперь предстоит победить финансовые проблемы, которые оставила после себя администрация главы Белого дома Джо Байдена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит бюджета США вырос на 287 %-2

Как сообщил Минфин, дефицит бюджета страны достиг 257 миллиардов долларов. По данным ведомства, за год он вырос на небывалые 287 %. Для сравнения, в октябре 2023-го дефицит бюджета составлял всего 67 миллиардов. И тогда из-за этого выплату пособий сократили почти вдвое. Теперь эти финансовые завалы предстоит разгребать команде Дональда Трампа. Ранее он уже высказывал нестандартную идею, как погасить постоянно растущий госдолг США. По его мнению, за него надо расплатиться криптовалютой.

# Международная политика # США

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