В Париже прошли протесты перед футбольным матчем Франция – Израиль

Беспокойной выдалась эта ночь в Париже. Улицы и площади французской столицы заполонили митингующие. Причиной социальной напряженности стал предстоящий сегодня, 14 ноября, футбольный матч между сборными Израиля и Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимающая сторона считает эту игру позорной, французы призвали всех болельщиков бойкотировать ее, сдать билеты и не приходить на стадион. Особое возмущение вызвало сообщение о том, что посмотреть матч приедет министр финансов еврейского государства, который считается ультраправым. Демонстранты потребовали отменить встречу сборных и прекратить насилие в Газе.

Для нас это не матч Франция – Израиль, это матч позора. Видите ли, мы привозим сюда команду из страны, которая в настоящее время совершает преступление против человечности, геноцид и этническую чистку. Франция должна бойкотировать матч, игроки просто не должны играть.

После беспорядков в Амстердаме, которые устроили пропалестинские группы молодежи, напавшие на израильских болельщиков, в Париже ввели усиленные меры безопасности. Охранять порядок будут более 4 000 полицейских. Власти надеются, что этот матч пройдет мирно, но на всякий случай в полную готовность приведены водометы и даже бронетехника.