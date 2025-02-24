Лавров рассказал, на каких условиях РФ прекратит боевые действия в Украине

Российская Федерация остановит боевые действия в Украине только в результате переговоров, которые приведут к прочному и приемлемому для Москвы итогу, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Россия готова к обсуждению урегулирования с украинской стороной, Европой и любыми честными посредниками, но замораживание кризиса на линии контакта без учета реалий на местах неприемлемо.

Лавров также добавил, что позиция США выделяется на фоне заявлений Европы своей последовательностью и отсутствием призывов к простому перемирию.