В Раде проголосовали против продолжения полномочий президента Зеленского

В Верховной раде Украины провалили голосование в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Депутаты не смогли принять решение о продлении срока главы Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

За постановление, в котором говорилось, что Зеленский должен оставаться лидером страны до инаугурации нового руководителя, проголосовали только 218 депутатов из 226 необходимых.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось», – написал Железняк в Telegram-канале.