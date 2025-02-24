В Раде проголосовали против продолжения полномочий президента Зеленского
В Верховной раде Украины провалили голосование в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Депутаты не смогли принять решение о продлении срока главы Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.
За постановление, в котором говорилось, что Зеленский должен оставаться лидером страны до инаугурации нового руководителя, проголосовали только 218 депутатов из 226 необходимых.
«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось», – написал Железняк в Telegram-канале.
Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official
Срок пребывания Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Непродление его полномочий, по мнению российской стороны, создает юридические риски для переговоров, так как президент России Владимир Путин не раз заявлял, что легитимность Зеленского закончилась.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал низкий рейтинг одобрения Зеленского и потребовал проведения новых выборов, назвав его диктатором. В ответ на критические высказывания Трампа местным властям сказали, чтобы они активно начали поддерживать Зеленского с помощью резолюций и писем.