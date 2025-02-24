Прямой эфир

В Раде проголосовали против продолжения полномочий президента Зеленского

24 февраля 2025 11:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Верховной раде Украины провалили голосование в поддержку продолжения Владимиром Зеленским своих полномочий. Депутаты не смогли принять решение о продлении срока главы Украины.  Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

За постановление, в котором говорилось, что Зеленский должен оставаться лидером страны до инаугурации нового руководителя, проголосовали только 218 депутатов из 226 необходимых.

«Заявление Верховной рады о поддержке демократии на Украине <...> провалилось», – написал Железняк в Telegram-канале.

В Раде проголосовали против продолжения полномочий президента Зеленского-1

Фото: Telegram_V_Zelenskiy_official

Срок пребывания Зеленского на посту президента истек 20 мая 2024 года. Непродление его полномочий, по мнению российской стороны, создает юридические риски для переговоров, так как президент России Владимир Путин не раз заявлял, что легитимность Зеленского закончилась.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал низкий рейтинг одобрения Зеленского и потребовал проведения новых выборов, назвав его диктатором. В ответ на критические высказывания Трампа местным властям сказали, чтобы они активно начали поддерживать Зеленского с помощью резолюций и писем.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Лидеры ЕС прибыли в Киев
24 февраля 2025 11:11

Лидеры ЕС прибыли в Киев

Трамп решил ликвидировать базу в Греции для поставок оружия Украине
24 февраля 2025 11:10

Трамп решил ликвидировать базу в Греции для поставок оружия Украине

На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства
24 февраля 2025 10:57

На территорию консульства РФ в Марселе забросили три взрывных устройства