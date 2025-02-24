В ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России, который будет предусматривать запрет на ввоз российского алюминия, отключение 13 банков от SWIFT, ограничение операций с портами и аэропортами, а также ограничения на вещание для 8 СМИ в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, будут введены персональные санкции в отношению 48 физических лиц и 35 организаций.

Санкции, впервые принятые в 2014 году и расширяемые каждые полгода, в основном касаются финансового, энергетического и оборонного секторов.