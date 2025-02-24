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В ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России

24 февраля 2025 12:11
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Совет ЕС утвердил новый пакет санкций против России, который будет предусматривать запрет на ввоз российского алюминия, отключение 13 банков от SWIFT, ограничение операций с портами и аэропортами, а также ограничения на вещание для 8 СМИ в Европе. Об этом пишет РИА Новости.

Кроме того, будут введены персональные санкции в отношению 48 физических лиц и 35 организаций.

Санкции, впервые принятые в 2014 году и расширяемые каждые полгода, в основном касаются финансового, энергетического и оборонного секторов. 

В ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России-1

Фото: pixabay

В ответ на эти меры Россия сосредоточилась на замещении импорта и заявила, что санкции являются неэффективными. В результате последнего пакета общее число лиц и компаний, в отношении которых ЕС вводит ограничения, превысило 2 000.

Обе стороны придерживаются своих позиций: Россия утверждает, что выдерживает давление, а Запад признает ограниченную эффективность мер.

# Международная политика # Санкции

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