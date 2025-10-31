Трамп внезапно изменил позицию по Украине – Fox News

Лидер США Дональд Трамп изменил свой подход к украинскому вопросу, что вызвало обеспокоенность у европейских союзников. Об этом пишет РИА Новости ссылкой на Fox News.

Его риторика стала мягче, желание поддержать Киев – менее выраженным. Недавние шаги, такие как вывод американской бригады из Румынии и отказ от передачи Украине ракет «Томагавк», усилили неопределенность в Европе.

Хотя Трамп продолжает говорить о стремлении к миру «с помощью силы», его действия производят противоречивое впечатление. На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане он подтвердил свою готовность к диалогу по Украине, отказавшись от прежнего жесткого тона. По словам президента, стороны договорились совместно искать пути урегулирования конфликта.

Ранее лидер заявил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, что только Соединенные Штаты умеют применять ракеты «Томагавк» и не намерены ими делиться.

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