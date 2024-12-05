Bloomberg: в НАТО сообщили, что переговоры по Украине должны скоро начаться

Государства НАТО признали необходимость как можно скорее начать переговоры о завершении конфликта в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

Страны Европы обсуждают этот вопрос, чтобы показать свою пользу избранному американскому президенту Дональду Трампу, который обещал прекратить конфликт. Однако Зеленский признает риск прекращения американской поддержки Киева в том случае, если Трамп вернется в Белый дом.

14 июня Владимир Путин определил условия урегулирования: вывод ВСУ из Донбасса и из Новороссии, отказ Киева от вступления в НАТО, обеспечение прав русскоговорящих граждан, снятие санкций и закрепление внеблокового статуса Украины. Однако, по словам Дмитрия Пескова, представителя Кремля, сейчас нет никаких оснований для переговоров.