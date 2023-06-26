Лавров назвал бредом заявления Зеленского о подготовке Россией подрыва ЗАЭС

Руководитель российского МИД Сергей Лавров назвал бредом заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что РФ намерена взорвать Запорожскую АЭС и готовится к провокации. Об этом информирует РИА Новости.

Лавров отметил, что эту тему в Москве уже не раз комментировали. Как сообщалось, Зеленский, ссылаясь на данные украинской разведки и службы безопасности, сделал заявление, что Россия якобы готовит сценарий теракта с выбросом радиации на ЗАЭС.

Ранее постпред РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявлял, что Москва надеется, что западные кураторы Киева не позволят Зеленскому совершить катастрофу на Запорожской АЭС. А участившиеся в последнее время заявления со стороны киевских властей о том, что Россия якобы готовит теракт на ЗАЭС, Кремль крайне настораживают. Такие высказывания Небензя назвал абсурдными.