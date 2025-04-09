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Александр Вольфович посетил объекты теробороны Поставского района

09 апреля 2025 13:33
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Сборы территориальных войск проводятся в том числе с учетом современных способов ведения боя. Об этом заявил госсекретарь Совета Безопасности Александр Вольфович после ознакомления с работой территориальных войск в Поставском районе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Вольфович посетил объекты теробороны Поставского района-2

Им сегодня уделяется особое внимание: это продиктовано временем. Системная работа в этом направлении в Беларуси началась более 20 лет назад. Сначала опирались на зарубежный опыт. Теперь сами стали примером для других. И сейчас уже, с оглядкой на Беларусь, развитием территориальных войск занимаются страны на постсоветском пространстве и, в особенности, наш ближайший стратегический партнер – Россия. 

Александр Вольфович посетил объекты теробороны Поставского района-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Республики Беларусь:
Более чем за 20 с лишним лет мы наработали серьезный опыт по организации вопросов территориальной обороны. Российская Федерация берет некоторые вопросы, связанные с вопросами подготовки и развертывания территориальных войск, себе на вооружение. Поэтому мы этому вопросу уделяем самое пристальное внимание. Это очень важное направление, которое будет способствовать повышению вопросов обороноспособности и защиты нашей страны. И подготовка территориальных войск сегодня находится в Вооруженных Силах на самом пристальном контроле и внимании. 

Очевидна принципиальная разница между европейским и белорусским подходом к защите своих рубежей. Пока на Западе делают ставку на численность солдат, увеличивая их присутствие, в том числе у наших границ, Беларусь уделяет внимание качественной подготовке военнослужащих. Почти ежемесячно в том или ином регионе – проходят мероприятия, связанные с развитием территориальной обороны.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # Александр Вольфович

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