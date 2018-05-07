Лава уничтожила не менее 30 домов на Гавайях

Новости США. Не менее 30 домов на Гавайях уничтожены потоками лавы извергающегося вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Не менее 30 домов на Гавайях уничтожены потоками лавы извергающегося вулкана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активность огнедышащей горы не снижается. Число трещин, из которых 70-метровыми фонтанами бьет раскаленная масса, возросло до 10. В этом районе введен режим чрезвычайного положения.
Специалисты не дают точных прогнозов, когда прекратится опасное извержение, из-за которого порядка 10 тысяч жителей покинули свои дома. Отметим: Килауэа, расположенный на острове Гавайи, называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле.