В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены

Новости Грузии. Белорусов среди жертв и пострадавших в жуткой аварии в Грузии нет. Эту информацию нам подтвердили в Министерстве внутренних дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Грузии. Белорусов среди жертв и пострадавших в жуткой аварии в Грузии нет. Эту информацию нам подтвердили в Министерстве внутренних дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
7 мая стало известно о том, что микроавтобус, перевозивший туристов из Тбилиси после посещения одного из монастырей, перевернулся на трассе. Два человека погибли, 17 получили ранения.
Пострадавшие доставлены в больницы, некоторым из них потребовались операции.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Известно, что среди пострадавших были и иностранцы.