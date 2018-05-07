В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены

Новости Грузии. Белорусов среди жертв и пострадавших в жуткой аварии в Грузии нет. Эту информацию нам подтвердили в Министерстве внутренних дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

7 мая стало известно о том, что микроавтобус, перевозивший туристов из Тбилиси после посещения одного из монастырей, перевернулся на трассе. Два человека погибли, 17 получили ранения.

Пострадавшие доставлены в больницы, некоторым из них потребовались операции.