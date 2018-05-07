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В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены

07 мая 2018 08:42
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Новости Грузии. Белорусов среди жертв и пострадавших в жуткой аварии в Грузии нет. Эту информацию нам подтвердили в Министерстве внутренних дел этой страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены-1

7 мая стало известно о том, что микроавтобус, перевозивший туристов из Тбилиси после посещения одного из монастырей, перевернулся на трассе. Два человека погибли, 17 получили ранения.

В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены-4

Пострадавшие доставлены в больницы, некоторым из них потребовались операции.

В Грузии перевернулся микроавтобус с туристами: двое погибли, 17 человек ранены-7

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Известно, что среди пострадавших были и иностранцы.

# Авария # Фотофакт

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