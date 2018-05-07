Европейские банки ужесточают условия выдачи кредитов на недвижимость

Новости Беларуси. Одно из нововведений касается больших семей, которым теперь сложнее получить ипотеку на жилье из-за коэффициента платежеспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Одно из нововведений касается больших семей, которым теперь сложнее получить ипотеку на жилье из-за коэффициента платежеспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с тем, в странах Старого Света отмечается тенденция подорожания квадратных метров. За последний год цены в среднем выросли почти на 5 %, что мало увязывается с ростом доходов. Это значит, что значительно возросла финансовая нагрузка. Например, в Швеции у трети семей долги по займам равны зарплате за 4,5 года.