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Европейские банки ужесточают условия выдачи кредитов на недвижимость

07 мая 2018 07:17
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Новости Беларуси. Одно из нововведений касается больших семей, которым теперь сложнее получить ипотеку на жилье из-за коэффициента платежеспособности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европейские банки ужесточают условия выдачи кредитов на недвижимость-1

Вместе с тем, в странах Старого Света отмечается тенденция подорожания квадратных метров. За последний год цены в среднем выросли почти на 5 %, что мало увязывается с ростом доходов. Это значит, что значительно возросла финансовая нагрузка. Например, в Швеции у трети семей долги по займам равны зарплате за 4,5 года.

# Европейский союз # Фотофакт

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