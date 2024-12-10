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Еврокомиссар по обороне потребовал в 10 раз увеличить военный бюджет объединения

10 декабря 2024 07:11
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Экономика ЕС в кризисе, но политики продолжают настаивать на милитаризации. Еврокомиссар по обороне потребовал в 10 раз увеличить военный бюджет объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еврокомиссар по обороне потребовал в 10 раз увеличить военный бюджет объединения-2

По его словам, ключевым сейчас является предоставление Украине поддержки. К слову, нынешний семилетний бюджет общим объемом более триллиона евро предусматривает всего десять миллиардов на оборону. Новые средства могут поступить от выпуска совместных долговых обязательств и смягчения правил таких институтов, как Европейский инвестиционный банк.

# Международная политика

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