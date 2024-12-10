Экономика ЕС в кризисе, но политики продолжают настаивать на милитаризации. Еврокомиссар по обороне потребовал в 10 раз увеличить военный бюджет объединения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, ключевым сейчас является предоставление Украине поддержки. К слову, нынешний семилетний бюджет общим объемом более триллиона евро предусматривает всего десять миллиардов на оборону. Новые средства могут поступить от выпуска совместных долговых обязательств и смягчения правил таких институтов, как Европейский инвестиционный банк.