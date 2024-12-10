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Израиль начал оккупацию части территории Сирии

10 декабря 2024 07:41
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Израиль начал оккупацию части территории Сирии, используя хаос, возникший после смены власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израиль начал оккупацию части территории Сирии-2

Накануне израильская армия вошла на Голанские высоты и заняла там позиции. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эти территории навсегда останутся частью еврейского государства. Дамаск не намерен мириться с данной ситуацией и уже отправил в Совбез ООН и генсеку организации обращение с требованием остановить агрессию Израиля.

# Международная политика

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