Израиль начал оккупацию части территории Сирии, используя хаос, возникший после смены власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Израиль начал оккупацию части территории Сирии, используя хаос, возникший после смены власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне израильская армия вошла на Голанские высоты и заняла там позиции. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эти территории навсегда останутся частью еврейского государства. Дамаск не намерен мириться с данной ситуацией и уже отправил в Совбез ООН и генсеку организации обращение с требованием остановить агрессию Израиля.