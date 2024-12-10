Израиль начал оккупацию части территории Сирии

Накануне израильская армия вошла на Голанские высоты и заняла там позиции. А премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что эти территории навсегда останутся частью еврейского государства. Дамаск не намерен мириться с данной ситуацией и уже отправил в Совбез ООН и генсеку организации обращение с требованием остановить агрессию Израиля.