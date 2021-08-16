Учёные заявили, что в недавнем прошлом Земли уже было глобальное потепление

На основе кропотливых исследований и изучения образцов пород они смогли выяснить, что в предыдущие эпохи быстрые потепления климата происходили значительно чаще, чем похолодания. Правда, с чем это было связано, ученые пока не могут сказать. Возможно, из-за перемен в характере движения орбиты Земли. Еще одна вероятная причина – биологические процессы, к примеру, разложение органики в оттаявшей вечной мерзлоте. По их мнению, нечто подобное может произойти и сейчас.