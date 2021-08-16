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Небо над Афганистаном закрыто для гражданской авиации

16 августа 2021 14:01
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Новости Афганистана. После захвата талибами столицы Афганистана в международном аэропорту Кабула творится хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небо над Афганистаном закрыто для гражданской авиации-1

Люди в панике прорываются на взлетные полосы и пытаются захватить самолеты. Чтобы остановить обезумевшую от страха толпу, военные открыли огонь. Известно как минимум о пяти жертвах. Еще два человека погибли, сорвавшись со взлетающего борта американских военно-воздушных сил.

Небо над Афганистаном закрыто для гражданской авиации-4

Реакции на происходящее в Афганистане со стороны США нет. Администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, пока не сделала никаких заявлений. На улицах самого Кабула стало спокойнее. Повсюду выставлены посты талибов. Не работают крупные торговые центры и банки, хотя еще утром их атаковали местные жители в надежде снять деньги со счетов.

Небо над Афганистаном закрыто для гражданской авиации-7

Напомним, боевики движения «Талибан» вошли в город 15 августа, практически не встретив сопротивления. Они захватили здание телевидения и подняли свой флаг над президентским дворцом. Власти более 60 стран в совместном заявлении призвали все стороны обеспечить безопасный выезд иностранцев и местных жителей, желающих покинуть страну. Но будет ли возможность эвакуироваться, непонятно. Воздушное пространство Афганистана закрыто для гражданской авиации.

# Международная политика # Джо Байден # Фотофакт

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