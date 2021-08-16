Небо над Афганистаном закрыто для гражданской авиации

Новости Афганистана. После захвата талибами столицы Афганистана в международном аэропорту Кабула творится хаос, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди в панике прорываются на взлетные полосы и пытаются захватить самолеты. Чтобы остановить обезумевшую от страха толпу, военные открыли огонь. Известно как минимум о пяти жертвах. Еще два человека погибли, сорвавшись со взлетающего борта американских военно-воздушных сил.

Реакции на происходящее в Афганистане со стороны США нет. Администрация Байдена, как и сам глава Белого дома, пока не сделала никаких заявлений. На улицах самого Кабула стало спокойнее. Повсюду выставлены посты талибов. Не работают крупные торговые центры и банки, хотя еще утром их атаковали местные жители в надежде снять деньги со счетов.