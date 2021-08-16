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В Токио приняли решение проводить Паралимпийские игры без зрителей

16 августа 2021 14:31
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Новости Японии. Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом 16 августа заявил оргкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Токио приняли решение проводить Паралимпийские игры без зрителей-1

Решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19. На соревнования Паралимпиады было продано около 770 тысяч билетов. Теперь все потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям. Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В шести видах спорта Беларусь на Паралимпиаде представят 20 атлетов.

# Паралимпийские игры # Фотофакт

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