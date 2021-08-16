В Токио приняли решение проводить Паралимпийские игры без зрителей

Новости Японии. Летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей. Об этом 16 августа заявил оргкомитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение принято из-за ухудшения ситуации с COVID-19. На соревнования Паралимпиады было продано около 770 тысяч билетов. Теперь все потраченные на билеты средства будут возвращены покупателям. Напомним, Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. В шести видах спорта Беларусь на Паралимпиаде представят 20 атлетов.