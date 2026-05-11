В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма. В Лондоне у резиденции премьер-министра собрались от 10 до 20 тысяч человек, требуя остановить волну нападений на еврейские общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К митингующим присоединились и ряд высокопоставленных политиков, однако их появление вызвало далеко неоднозначную реакцию у протестующих. Так выступление министра труда и пенсий Пэта Макфаддена неоднократно прерывалось неодобрительными криками и оскорблениями.

После неоднократных нападений на синагоги и другие объекты, которые в последнее время произошли в Лондоне, Великобритания повысила уровень террористической угрозы. Полиция объявила о создании группы по защите населения из дополнительных сотрудников.