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В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма

11 мая 2026 07:37
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В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма. В Лондоне у резиденции премьер-министра собрались от 10 до 20 тысяч человек, требуя остановить волну нападений на еврейские общины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании прошли масштабные акции протеста против возрождающегося в стране антисемитизма-2

К митингующим присоединились и ряд высокопоставленных политиков, однако их появление вызвало далеко неоднозначную реакцию у протестующих. Так выступление министра труда и пенсий Пэта Макфаддена неоднократно прерывалось неодобрительными криками и оскорблениями. 

После неоднократных нападений на синагоги и другие объекты, которые в последнее время произошли в Лондоне, Великобритания повысила уровень террористической угрозы. Полиция объявила о создании группы по защите населения из дополнительных сотрудников.

# Великобритания

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