75 тысяч рейсов отменены: топливный рынок сорван конфликтом США и Израиля

Глобальная авиация становится одной из первых отраслей, для которой война США и Израиля в Иране оказалась прямым экономическим ударом. По данным отраслевых аналитиков, хотя сейчас только май, – уже с июня по сентябрь отменено более 75 тысяч рейсов – и это крупнейшее сокращение летней программы за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причина – взрывной рост цен на авиатопливо. Удары по инфраструктуре Ирана, перебои с поставками и страховые риски на маршрутах через Ближний Восток резко подняли стоимость керосина. Отрасль фактически столкнулась с новой волной энергетической турбулентности. За последние 10 дней авиакомпании сняли из расписания более 9 миллионов 300 тысяч пассажирских мест.

Самые тяжелые решения принимают перевозчики США – крупнейший низкобюджетный оператор страны полностью прекращает работу – минус 33 тысячи рейсов. Еще один американский международный перевозчик сокращает 21 тысячу, другие – суммарно более 13 тысяч. Под ударом и Европа – один из ведущих немецких авиационных холдингов урезает более пяти тысяч рейсов, предупреждая – если конфликт затянется, сокращения продолжатся. Предстоящее лето обещает стать самым нестабильным для мировой авиации за последнее десятилетие.