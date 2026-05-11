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75 тысяч рейсов отменены: топливный рынок сорван конфликтом США и Израиля

11 мая 2026 07:32
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Глобальная авиация становится одной из первых отраслей, для которой война США и Израиля в Иране оказалась прямым экономическим ударом. По данным отраслевых аналитиков, хотя сейчас только май, – уже с июня по сентябрь отменено более 75 тысяч рейсов – и это крупнейшее сокращение летней программы за последние годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

75 тысяч рейсов отменены: топливный рынок сорван конфликтом США и Израиля-2

Причина – взрывной рост цен на авиатопливо. Удары по инфраструктуре Ирана, перебои с поставками и страховые риски на маршрутах через Ближний Восток резко подняли стоимость керосина. Отрасль фактически столкнулась с новой волной энергетической турбулентности. За последние 10 дней авиакомпании сняли из расписания более 9 миллионов 300 тысяч пассажирских мест. 

Самые тяжелые решения принимают перевозчики США – крупнейший низкобюджетный оператор страны полностью прекращает работу – минус 33 тысячи рейсов. Еще один американский международный перевозчик сокращает 21 тысячу, другие – суммарно более 13 тысяч. Под ударом и Европа – один из ведущих немецких авиационных холдингов урезает более пяти тысяч рейсов, предупреждая – если конфликт затянется, сокращения продолжатся. Предстоящее лето обещает стать самым нестабильным для мировой авиации за последнее десятилетие.

# США

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