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Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирные предложения США

11 мая 2026 07:35
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Надежды на окончание ближневосточного конфликта вновь оказались призрачными. Стороны вновь не смогли договориться о мирном плане, который устраивал бы и Иран и США. Дональд Трамп категорически отверг предложения Тегерана, назвав их неприемлемыми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трамп назвал неприемлемым ответ Ирана на мирные предложения США-2

Возмущение главы Белого дома вызвали ряд условий, выдвинутых руководством Исламской Республики. В частности речь идет о прекращении войны на всех фронтах, включая Ливан, где Израиль воюет с Хезболлой. Тегеран также потребовал компенсации за причиненный ущерб и подчеркнул суверенитет Ирана над Ормузским проливом. Звучит требование прекратить военно-морскую блокаду страны, гарантировать отсутствие дальнейших нападений, снять санкции и отменить запрет США на продажу иранской нефти. 

Ранее Вашингтон представил Тегерану свой мирный план, состоящий из 14 пунктов, и который давал, по мнению администрации Белого дома, основу для дальнейших переговоров. Согласно ему, в частности Иран должен был  взять на себя обязательство прекратить обогащение урана. США в обмен соглашаются снять санкции и разблокировать миллиарды замороженных иранских средств. Обе стороны также снимают ограничения на транзит через Ормузский пролив. 6 мая Трамп написал в своей соцсети, что если Тегеран не согласится на сделку, то цитата: «начнутся бомбардировки – и, к сожалению, они будут гораздо масштабнее и интенсивнее, чем раньше». А пока все минувшие сутки продолжают поступать сообщения об ударах, которые Иран наносит по кораблям и странам региона, которые союзничают с США. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

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