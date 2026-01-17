Выход Франции из НАТО: немецкое издание усмотрело в инициативе депутата реальные перспективы

Немецкая газета Berliner Zeitung допускает, что призыв французского парламентария к выходу страны из Североатлантического альянса может быть реализован, пишет ТАСС. Поводом для такого заявления стали углубляющиеся противоречия внутри блока.

Как пишет издание, инициатива вице-спикера Национального собрания Франции Клеманс Гете, еще недавно казавшаяся политической фантазией, теперь обрела зримые очертания. В материале утверждается, что эта дискуссия получила мощный импульс после того, как Соединенные Штаты Америки взяли курс на «неприкрытую имперскую политику».

В беседе с журналистами издания Гете пояснила свою позицию. По ее мнению, членство в альянсе, возглавляемом державой, пренебрегающей нормами международного права, несет для Франции больше рисков, чем преимуществ. Это, как считает политик, ослабляет суверенитет страны и повышает вероятность ее вовлечения в конфликты, идущие вразрез с национальными интересами.

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