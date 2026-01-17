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Наводнения в ЮАР привели к закрытию старейшего заповедника региона

17 января 2026 11:12
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Наводнения в Южно-Африкаснкой Республике привели к закрытию старейшего заповедника региона – Национального парка Крюгера. С помощью вертолетов оттуда эвакуировали более 600 туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнения в ЮАР привели к закрытию старейшего заповедника региона-2

В парке затоплены дороги, нарушено транспортное сообщение, начались перебои с электричеством. Интенсивные дожди идут на севере и востоке ЮАР уже вторую неделю. Наводнения стали причиной гибели 9 человек. Подъем воды в реках провинции Лимпопо привел к разрушению инфраструктуры.

# Новости ЮАР

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