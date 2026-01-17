Украинский конфликт вновь в фокусе мировых СМИ. Сегодня, 17 января, в Майами возобновится переговорный процесс между Вашингтоном и Киевом по мирному урегулированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны будут дорабатывать два документа: соглашение о гарантиях безопасности и экономическом восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов. Это части так называемого мирного плана из 20 пунктов. Делегации попытаются подготовить документы к возможному подписанию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартует 19 января.

Напомним, в конце декабря украинские и американские переговорщики встречались в Майами с представителем президента России. Тогда же Трамп, Зеленский и, как сообщалось, Путин одобрили создание рабочих групп. Параллельно, по данным СМИ, США предлагают рассматривать украинский вопрос в только что анонсированном международном органе «Совете мира». Изначально он должен был контролировать только урегулирование в секторе Газа, однако США намерены превратить совет в альтернативу ООН.