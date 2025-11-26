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Латвия планирует призывать женщин в армию с 2028-го для наращивания военной мощи

26 ноября 2025 07:02
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В Латвии началась агитационная кампания, призывающая женщин вступать в ряды Вооруженных сил, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвия планирует призывать женщин в армию с 2028-го для наращивания военной мощи-2

В Министерстве обороны сообщили, что девушкам надо готовиться к обязательному призыву. По плану военного ведомства, это должно произойти уже в 2028 году, чтобы увеличить численность армии с 15 до 31 тысячи человек. Мужчин уже не хватает из-за низкой рождаемости, старения населения и оттока молодежи. 

# Латвия # Армия

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