Латвия планирует призывать женщин в армию с 2028-го для наращивания военной мощи

В Министерстве обороны сообщили, что девушкам надо готовиться к обязательному призыву. По плану военного ведомства, это должно произойти уже в 2028 году, чтобы увеличить численность армии с 15 до 31 тысячи человек. Мужчин уже не хватает из-за низкой рождаемости, старения населения и оттока молодежи.