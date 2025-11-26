Около 100 тыс. жителей Австралии остались без электричества из-за мощного шторма

Около 100 тысяч жителей Австралии остались без электричества из-за мощного шторма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ураганный ветер повалил сотни деревьев и опор линии электропередачи. Зафиксировано более 500 тысяч ударов молнии. Большие разрушения нанес крупный град. Льдины диаметром около 10 сантиметров разбивали окна, солнечные батареи и пробивали крыши. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время регион бедствия накроет аномальная жара.