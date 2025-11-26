Прямой эфир

Около 100 тыс. жителей Австралии остались без электричества из-за мощного шторма

26 ноября 2025 05:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Около 100 тысяч жителей Австралии остались без электричества из-за мощного шторма, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 100 тыс. жителей Австралии остались без электричества из-за мощного шторма-2

Ураганный ветер повалил сотни деревьев и опор линии электропередачи. Зафиксировано более 500 тысяч ударов молнии. Большие разрушения нанес крупный град. Льдины диаметром около 10 сантиметров разбивали окна, солнечные батареи и пробивали крыши. Синоптики предупреждают, что в ближайшее время регион бедствия накроет аномальная жара.

# Австралия

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке
26 ноября 2025 05:40

В Эстонии готовят самые значительные за 12 лет поправки в закон о языке

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС
25 ноября 2025 19:57

Евростат: поляки платят за электричество больше всех в ЕС

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам
25 ноября 2025 17:12

Жители Словакии выступили за сохранение памятника советским воинам