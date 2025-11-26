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Премьер Албании Рама во время выступления Зеленского схватился за голову

26 ноября 2025 06:45
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Премьер Албании Рама во время выступления Зеленского схватился за голову-0

В течение видеовыступления Владимира Зеленского в рамках встречи «коалиции желающих» премьер-министр Албании Эди Рама держался за голову, пишет РИА Новости.

Встреча группы стран, нацеленных на усиление поддержки Киева, состоялась 25 ноября в онлайн-формате. Согласно кадрам временного промежутка, где выступает Зеленский, Рама преобладающую часть речи украинского лидера держится за голову. Ближе к завершению выступления албанский политик, убрав руку продолжил сидеть с опущенной головой.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Владимир Зеленский

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