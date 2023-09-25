Прямой эфир

Первая партия американских танков Abrams доставлена в Украину

25 сентября 2023 11:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Первая партия танков Abrams уже поставлена Украине. Об этом сообщает New York Times, передает РИА Новости.

В течение ближайших месяцев ожидается поставка еще нескольких машин, однако точное их количество не называется.

Ранее США пообещали поставить 31 боевую единицу Abrams, причем первая партия включает в себя десять машин. Кроме того, Пентагон намерен поставить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. В связи с поставками оружия Украине Россия отправила странам НАТО ноту, что любая поставка оружия украинской стороне будет являться законной целью для РФ.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Белоруска погибла во время полёта на параплане в Турции
25 сентября 2023 11:36

Белоруска погибла во время полёта на параплане в Турции

Макрон: Франция выведет войска из Нигера и отзовет своего посла
25 сентября 2023 11:33

Макрон: Франция выведет войска из Нигера и отзовет своего посла

ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
25 сентября 2023 10:27

ПВО РФ уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью