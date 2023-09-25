Первая партия американских танков Abrams доставлена в Украину

Первая партия танков Abrams уже поставлена Украине. Об этом сообщает New York Times, передает РИА Новости.

В течение ближайших месяцев ожидается поставка еще нескольких машин, однако точное их количество не называется.

Ранее США пообещали поставить 31 боевую единицу Abrams, причем первая партия включает в себя десять машин. Кроме того, Пентагон намерен поставить в Украину боеприпасы с обедненным ураном. В связи с поставками оружия Украине Россия отправила странам НАТО ноту, что любая поставка оружия украинской стороне будет являться законной целью для РФ.