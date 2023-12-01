Латвия и Германия заключили крупнейшую военную сделку

Латвия подписала с Германией договор о покупке системы противовоздушной обороны на 600 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны страны, как рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ.

По его словам, это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости республики. Впрочем, это лишь один из этапов укрепления военной мощи Латвии. У Риги есть три проекта ракетных систем. Это береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и реактивная артиллерия. В их реализации поможет Вашингтон. США готовы продать ей шесть комплексов залпового огня «Хаймарс», а также высокоточные и дальнобойные ракеты на сумму в 200 миллионов долларов.