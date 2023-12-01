Прямой эфир

Латвия и Германия заключили крупнейшую военную сделку

01 декабря 2023 12:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Латвия подписала с Германией договор о покупке системы противовоздушной обороны на 600 миллионов евро. Об этом сообщил министр обороны страны, как рассказали в программе новости «24 часа» на СТВ.

Латвия и Германия заключили крупнейшую военную сделку-1

По его словам, это будет крупнейшая военная закупка с момента восстановления независимости республики. Впрочем, это лишь один из этапов укрепления военной мощи Латвии. У Риги есть три проекта ракетных систем. Это береговая оборона от кораблей, системы ПВО средней дальности и реактивная артиллерия. В их реализации поможет Вашингтон. США готовы продать ей шесть комплексов залпового огня «Хаймарс», а также высокоточные и дальнобойные ракеты на сумму в 200 миллионов долларов.

# Вооруженные силы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Столица Индии задыхается от ядовитого смога
01 декабря 2023 12:24

Столица Индии задыхается от ядовитого смога

Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора
01 декабря 2023 12:19

Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора

В Москве горит крупнейший вещевой рынок
01 декабря 2023 12:04

В Москве горит крупнейший вещевой рынок