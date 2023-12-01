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В Москве горит крупнейший вещевой рынок

01 декабря 2023 12:04
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В Москве вспыхнул пожар на рынке «Садовод» на юго-востоке города. Пламя поглотило прилавки на 19-й и 20-й линиях.  Об этом пишет РИА Новости.

Сигнал о пожаре прозвучал в 11:58 по московскому времени. Людей эвакуировали, но в результате возгорания один из пострадавших надышался дымом.

Расположенный на 14-м км МКАД торговый центр «Садовод» является собственностью компании «Киевская площадь». Этот огромный рынок занимает 40 гектаров и насчитывает более 9,5 тысячи торговых точек, ежегодно привлекая около 36,5 миллиона покупателей. К несчастью, на территории «Садовода» часто случаются пожары, но, к счастью, без жертв.

# Пожар

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