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Лавров заявил, что Блинкен и Боррель боятся разговора

01 декабря 2023 12:19
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике неявку некоторых представителей на заседание Совета глав МИД ОБСЕ в Скопье, в том числе государственного секретаря США Энтони Блинкена и представителя ЕС Жозепа Борреля. Об этом пишет РИА Новости.

«Они, наверное, считают, что тем самым подчеркивают свое намерение изолировать Россию. А я считаю, что они просто трусят, боятся любого честного разговора с фактами на руках», – заявил Лавров.

Лавров заявил, что их отсутствие демонстрирует страх перед честным диалогом. Он отметил, что Москва не видит никаких внятных аргументов со стороны западных стран после двух лет гибридной войны.

# Международная политика # Сергей Лавров

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