Столица Индии задыхается от ядовитого смога

Индекс его чистоты составляет почти 500, что означает, что он опасен не только для здоровья, но и жизни. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров, день превратился в поздний вечер, поскольку из-за плотного тумана не пробивается солнечный свет. Все попытки городских властей бороться со смогом, запретив строительные работы и движение грузовиков, и призывы к жителям не пользоваться личным транспортом пока ни к чему не привели.