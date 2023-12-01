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Столица Индии задыхается от ядовитого смога

01 декабря 2023 12:24
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В индийской столице экологическая ситуация стала критической из-за густого ядовитого смога, который уже больше недели отравляет воздух Нью-Дели, в программе новости «24 часа» на СТВ.

Столица Индии задыхается от ядовитого смога-1

Индекс его чистоты составляет почти 500, что означает, что он опасен не только для здоровья, но и жизни. Видимость на дорогах сократилась до нескольких метров, день превратился в поздний вечер, поскольку из-за плотного тумана не пробивается солнечный свет. Все попытки городских властей бороться со смогом, запретив строительные работы и движение грузовиков, и призывы к жителям не пользоваться личным транспортом пока ни к чему не привели.

# Природные катаклизмы # Новости Индии # Фотофакт

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