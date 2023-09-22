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Латвия хочет запретить авто с белорусскими и российскими номерами

22 сентября 2023 12:59
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Министерство юстиции Латвии разрабатывает проект закона, согласно которому в стране будет установлен запрет на пребывание автомобилей с российскими и белорусскими номерами. Об этом сообщает портал Delfi, передает ТАСС.

Если в трехмесячный срок автомобиль не будет перерегистрирован или вывезен из Латвии, то он будет конфискован. Из разъяснения Еврокомиссии от 8 сентября, из России в ЕС запрещен ввоз товаров, перечисленных в Приложении XXI к Директиве ЕС № 833/2014, в том числе машин с общим количеством посадочных мест менее 10. 

Ранее, 12 сентября, власти Латвии установили ограничение на проезд через пограничные переходы автомобилей с российскими номерами.

# общество

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