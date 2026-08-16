Латвийское сельское хозяйство обеспечивает страну продовольствием менее чем на 30%

Латвийское сельское хозяйство не в силах обеспечить страну в полном объеме. Отечественного производства в республике менее 30%. Доля АПК в ВВП государства сократилась до 2%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыль латвийских фермеров с одного участка земли составляет меньше трети от среднего уровня по Евросоюзу. Положение аграриев усложняет рост затрат. За год цены на удобрения взлетели на 60%, а закупочная стоимость зерна остается низкой. За последние 20 лет количество хозяйств в стране сократилось более чем в 2 раза. Мелкие фермы закрываются, а оставшиеся земли переходят в руки крупных игроков, которые обрабатывают огромные площади. Однако они нацелены на экспорт, а не на внутренних потребителей.