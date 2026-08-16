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Латвийское сельское хозяйство обеспечивает страну продовольствием менее чем на 30%

16 августа 2026 11:26
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Латвийское сельское хозяйство не в силах обеспечить страну в полном объеме. Отечественного производства в республике менее 30%. Доля АПК в ВВП государства сократилась до 2%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыль латвийских фермеров с одного участка земли составляет меньше трети от среднего уровня по Евросоюзу. Положение аграриев усложняет рост затрат. За год цены на удобрения взлетели на 60%, а закупочная стоимость зерна остается низкой. За последние 20 лет количество хозяйств в стране сократилось более чем в 2 раза. Мелкие фермы закрываются, а оставшиеся земли переходят в руки крупных игроков, которые обрабатывают огромные площади. Однако они нацелены на экспорт, а не на внутренних потребителей. 

Латвийское сельское хозяйство обеспечивает страну продовольствием менее чем на 30%-2

На полках магазинов местная продукция представлена скудно. Молока латвийских производителей – лишь треть, курицы – около половины. В то же время официальная Рига продолжает действовать во вред собственному продовольственному рынку. Ограничивая импорт продовольствия из Беларуси и России.

# Новости Латвии # Кризис в ЕС

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