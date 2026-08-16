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Венгрия потопила баржи в Дунае для сохранения работы атомной электростанции

16 августа 2026 08:12
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Венгрия пошла на крайние меры для спасения атомной электростанции. Власти затопили баржи и сбросили на дно Дуная бетонные блоки, чтобы искусственно поднять уровень воды в реке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномальной засухи станция работает всего на четверть своей мощности, так как не хватает ресурсов для охлаждения реакторов. Военные вертолеты и тяжелая техника сформировали из камней и бетона подводный барьер. Он будет служить препятствием, которое немного поднимет уровень воды выше по течению Дуная. Всего несколько сантиметров позволят двум турбинам станции продолжать работу. 

Венгрия потопила баржи в Дунае для сохранения работы атомной электростанции-2

Ранее Румыния остановила свой последний работающий реактор из-за низкого уровня реки. Теперь европейским правительствам приходится экстренно адаптировать атомную энергетику к климатическим аномалиям.

# Новости Венгрии

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