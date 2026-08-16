Продолжение миграционного кризиса. Полиция Марокко применила силу на границе с Сеутой. Во время операции по пресечению новой попытки массового прорыва арестованы более 60 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К возможному наплыву нарушителей готовилась и испанская сторона. Власти усилили контроль вдоль побережья – в эксклав были отправлены дополнительные силы безопасности. Превентивные меры применили и в портовом городе Мелилье. Впрочем, местная администрация считает эти шаги недостаточными и требует от Мадрида долгосрочную стратегию по предотвращению миграционного хаоса.