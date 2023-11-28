Польские перевозчики придумали, как урегулировать ситуации на границе с Украиной

В Польше подготовили проект урегулирования ситуации на границе с Украиной и снятия блокады пограничных переходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о проекте закона, который гарантирует для польских перевозчиков по крайней мере половину грузоперевозок в рамках товарного обмена с Украиной. Его подготовил польский Союз работодателей транспорта и логистики. Авторы документа надеются, что депутаты Сейма примут его. Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе польские дальнобойщики начали еще 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам из Украины.