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Польские перевозчики придумали, как урегулировать ситуации на границе с Украиной

28 ноября 2023 15:02
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В Польше подготовили проект урегулирования ситуации на границе с Украиной и снятия блокады пограничных переходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские перевозчики придумали, как урегулировать ситуации на границе с Украиной-1

Речь идет о проекте закона, который гарантирует для польских перевозчиков по крайней мере половину грузоперевозок в рамках товарного обмена с Украиной. Его подготовил польский Союз работодателей транспорта и логистики. Авторы документа надеются, что депутаты Сейма примут его. Блокаду пограничных переездов на польско-украинской границе польские дальнобойщики начали еще 6 ноября. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом их коллегам из Украины.

# Акции протеста # Фотофакт

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