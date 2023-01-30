Ламантины Флориды вымирают из-за голода. Почему так произошло?

Ламантины Флориды вымирают с пугающей скоростью. Эти подводные млекопитающие, которых еще называют «морскими коровами», страдают из-за нехватки еды, в частности особых водорослей, которые считаются главным источником пищи для них. Только в 2022 году умерли 1 000 ламантинов. Во Флориде их осталось 6-7 тысяч особей.

Джеймс Пауэлл, биолог и исследователь:

Это тревожный сигнал. Тысячи ламантинов приплывали в регион в поисках еды. Но ее там не было. Они голодали и в результате умирали от голода и других сопутствующих проблем.

Ламантины во Флориде – охраняемый вид, а их среда обитания – нет. Они погибают не только из-за нехватки водорослей. Факторы риска – загрязнение морской воды, ранения от лодочных винтов, «красные приливы» – ядовитое цветение водорослей. При этом в западной части штата их положение немного лучше. Там меньше людей и лодок. Кроме того, активисты восстанавливают прибрежные экосистемы и выращивают морскую траву.

Джеймс Пауэлл:

Мы засеяли около 32 гектаров. И этот проект оказался настолько успешным, что эти 32 гектара расширились более чем до 100 гектаров.