Постпред Беларуси при ООН: Беларусь решительно против предложений об отказе от принципа консенсуса

Глобальная трансформация – переход к многополярному устройству происходит в мире. Однако некоторые страны, чтобы не потерять когда-то самолично присвоенные привилегии, в борьбе за власть используют весь арсенал политических, экономических и силовых инструментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь диктовать свои условия игры «сильные мира сего» пытаются и в рамках международных организаций.

Беларусь выступает решительно против предложений об отказе от принципа консенсуса. Такое заявление на заседании Совета безопасности ООН сделал постоянный представитель нашей страны в Организации. Это объединение создавалось на основе принципа суверенного равенства, напомнил Валентин Рыбаков. И без стремления к диалогу и поиску компромиссов истинная многосторонность невозможна.

Валентин Рыбаков, постоянный представитель Беларуси при Организации Объединенных Наций:

На фоне заявлений некоторых партнеров, связанных с необходимостью, а в некоторых случаях и с требованием пересмотра традиционных форм поиска взаимоприемлемых решений, особенно тревожным видится предложение Консультативного совета высокого уровня, опубликованное несколько дней назад, о возможности пересмотра самого понятия «консенсус» либо вовсе отказа от его практики. Мы решительно, категорически отрицаем такие подходы. В данной связи напоминаем о принципе суверенного равенства, на основе которого и создавалась Организация, где голос каждого государства равнозначен. Именно данный принцип позволяет избегать диктата и навязывания неприемлемых решений.

Также Валентин Рыбаков подчеркнул: несмотря на беспрецедентное внешнее давление – политические, торговые, финансовые и иные санкции, которые вводят против нашей страны, Беларусь открыта к диалогу. Мы готовы вернуться к нормальным отношениям со всеми государствами и во всех сферах, но не в обмен на наши национальные интересы и ценности.