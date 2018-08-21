После ракетной атаки на президентский дворец в Кабуле прогремел ещё один взрыв

Новости Афганистана. Мощному ракетному обстрелу подвергся Кабул. Целью террористов был президентский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Мощному ракетному обстрелу подвергся Кабул. Целью террористов был президентский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Атака произошла во время выступления лидера Афганистана по случаю праздника Курбан-байрам. Позже появилась информация, что террористов ликвидировали служащие сил безопасности. Спустя какое-то время в этом же районе вновь раздался взрыв. Военные оцепили опасную территорию.
В настоящее время в Кабуле продолжаются бои. Задействована наземная и воздушная техника. Сам президент Афганистана не пострадал.