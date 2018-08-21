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После ракетной атаки на президентский дворец в Кабуле прогремел ещё один взрыв

21 августа 2018 11:47
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Новости Афганистана. Мощному ракетному обстрелу подвергся Кабул. Целью террористов был президентский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После ракетной атаки на президентский дворец в Кабуле прогремел ещё один взрыв-1

Атака произошла во время выступления лидера Афганистана по случаю праздника Курбан-байрам. Позже появилась информация, что террористов ликвидировали служащие сил безопасности. Спустя какое-то время в этом же районе вновь раздался взрыв. Военные оцепили опасную территорию.

После ракетной атаки на президентский дворец в Кабуле прогремел ещё один взрыв-4

В настоящее время в Кабуле продолжаются бои. Задействована наземная и воздушная техника. Сам президент Афганистана не пострадал.

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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