После ракетной атаки на президентский дворец в Кабуле прогремел ещё один взрыв

Новости Афганистана. Мощному ракетному обстрелу подвергся Кабул. Целью террористов был президентский дворец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атака произошла во время выступления лидера Афганистана по случаю праздника Курбан-байрам. Позже появилась информация, что террористов ликвидировали служащие сил безопасности. Спустя какое-то время в этом же районе вновь раздался взрыв. Военные оцепили опасную территорию.