Прямой эфир

Президентские выборы прошли в Литве

13 мая 2019 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Литвы. В Литве прошли президентские выборы. Ожидается, что предварительные результаты появятся уже вечером 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президентские выборы прошли в Литве-1

На пост главы государства претендуют 9 кандидатов. Однако в гонке определились три фаворита. Это экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Президентские выборы прошли в Литве-4

Параллельно с первым туром президентских выборов в стране прошел референдум о поправках к некоторым статьям Конституции. Они касаются двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма.

# Президентские выборы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На 80 году ушёл из жизни советский хоккеист Анатолий Ионов
12 мая 2019 12:24

На 80 году ушёл из жизни советский хоккеист Анатолий Ионов

В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка
12 мая 2019 06:53

В Ростовской области произошёл хлопок газа. Погибли мужчина и девочка

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая
11 мая 2019 18:16

В Москве +21 и дожди, в Киеве +20 и грозы. Погода в Европе до 19 мая