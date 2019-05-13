Президентские выборы прошли в Литве

Новости Литвы. В Литве прошли президентские выборы. Ожидается, что предварительные результаты появятся уже вечером 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На пост главы государства претендуют 9 кандидатов. Однако в гонке определились три фаворита. Это экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.