Президентские выборы прошли в Литве

Новости Литвы. В Литве прошли президентские выборы. Ожидается, что предварительные результаты появятся уже вечером 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Литвы. В Литве прошли президентские выборы. Ожидается, что предварительные результаты появятся уже вечером 13 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На пост главы государства претендуют 9 кандидатов. Однако в гонке определились три фаворита. Это экономист Гитанас Науседа, экс-министр финансов Ингрида Шимоните и премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Параллельно с первым туром президентских выборов в стране прошел референдум о поправках к некоторым статьям Конституции. Они касаются двойного гражданства и сокращения числа депутатов Сейма.