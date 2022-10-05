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«Кто голосовал за это?» Британские «зелёные» прервали речь Лиз Трасс

05 октября 2022 13:41
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Новости Великобритании. Активисты природоохранной организации Greenpeace прервали на несколько минут выступление премьер-министра Великобритании Лиз Трасс на партийном съезде консерваторов в Бирмингеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Кто голосовал за это?» Британские «зелёные» прервали речь Лиз Трасс-1

Во время ее речи в зале со своих кресел встали две женщины и подняли плакат с надписью «Кто голосовал за это?», протестуя против разрешенного ею экологически грязного способа добычи нефти. Импровизированный митинг быстро разогнала охрана. Сама Трасс посмеялась над произошедшим или сделала вид, что ей смешно. А затем продолжила свое выступление под одобрительные аплодисменты однопартийцев.

# Международная политика # Лиз Трасс # Новости Великобритании # Фотофакт

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