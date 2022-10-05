«Кто голосовал за это?» Британские «зелёные» прервали речь Лиз Трасс

Во время ее речи в зале со своих кресел встали две женщины и подняли плакат с надписью «Кто голосовал за это?», протестуя против разрешенного ею экологически грязного способа добычи нефти. Импровизированный митинг быстро разогнала охрана. Сама Трасс посмеялась над произошедшим или сделала вид, что ей смешно. А затем продолжила свое выступление под одобрительные аплодисменты однопартийцев.