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В Литве начались учения военно-воздушных сил НАТО

05 октября 2022 10:07
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Новости Литвы. В Литве начались учения военно-воздушных сил НАТО. В них участвуют венгерские истребители, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии и постоянно находятся на литовской авиабазе, и эскадрилья британских самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались учения военно-воздушных сил НАТО-1

Во время маневров будет отрабатываться огневая поддержка союзников по альянсу. Сухопутные подразделения армии Литвы будут координировать воздушные атаки и огневые позиции условного противника. Накануне вооруженные силы Германии перебросили в Литву своих военных и около сотни единиц бронетехники для укрепления восточного крыла НАТО.

# НАТО # Новости Литвы # Фотофакт

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