Новости Литвы. В Литве начались учения военно-воздушных сил НАТО. В них участвуют венгерские истребители, которые патрулируют воздушное пространство стран Балтии и постоянно находятся на литовской авиабазе, и эскадрилья британских самолетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время маневров будет отрабатываться огневая поддержка союзников по альянсу. Сухопутные подразделения армии Литвы будут координировать воздушные атаки и огневые позиции условного противника. Накануне вооруженные силы Германии перебросили в Литву своих военных и около сотни единиц бронетехники для укрепления восточного крыла НАТО.