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Во Франции загорелся Версальский дворец

12 июня 2024 08:51
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Чем ближе старты летней Олимпиады, тем чаще властям Парижа приходится сталкиваться с неприятностями, которые омрачают им предпраздничное настроение. Так, очередное происшествие, наделавшее много шума, произошло в знаменитом Версальском дворце. Там вспыхнул пожар, из-за которого срочно пришлось эвакуировать около тысячи посетителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции загорелся Версальский дворец-1

Как позже стало известно, во время ремонтных работ там загорелась крыша. Прибывшим на место пожарным удалось быстро погасить пламя, но на ее восстановление уйдет время. Известный на весь мир дворец является не только жемчужиной архитектуры XVII века, историческим памятником и достопримечательностью Парижа, но и олимпийским объектом. Там должны пройти соревнования по конному спорту. Успеют ли его привести в порядок к началу Игр, неизвестно.

И это при том, что еще не утих скандал с загрязнением Сены, где тоже должны пройти состязания по водным видам спорта, однако туда попали 50 миллионов литров сточных вод. И вот пожар в Версальском дворце стал очередным инцидентом, который ставит под сомнение готовность французских властей принять Олимпиаду.

# Пожар # Новости Франции

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