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Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта

14 мая 2018 07:40
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Новости Турции. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета.

Самолет компании Asiana, который направлялся в Сеул, крылом снес хвостовую часть самолета Turkish Airlines.

Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта -1

Фото: twitter.com/JacdecNew

Происшествие случилось вечером 13 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

Оба самолета были сняты с рейсов. Проводится проверка, которая поможет установить причину аварии.

Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта -4

Фото: twitter.com/JacdecNew

В начале года в Вене самолёт совершил вынужденную посадку из-за «портившего воздух» пассажира (читать далее).

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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