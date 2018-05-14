Крылом снёс хвост. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолёта

Самолет компании Asiana, который направлялся в Сеул, крылом снес хвостовую часть самолета Turkish Airlines.

Новости Турции. В аэропорту Стамбула столкнулись два самолета.

Происшествие случилось вечером 13 мая. В результате инцидента никто не пострадал.

Оба самолета были сняты с рейсов. Проводится проверка, которая поможет установить причину аварии.